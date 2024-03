Ordina un pacco di figurine, ma nella scatola trova cocaina pura. Il caso a Pompei: «Si è presentato in caserma col volto pallido»

Il 43enne si è messo in macchina sperando di non essere fermato da un posto di blocco durante il tragitto. Ha portato lui stesso la scatola ai carabinieri

Aveva ordinato un pacco di figurine di calciatori un 43enne di Pompei, che però all’interno della scatola ha ritrovato due buste di cocaina. L’uomo si è presentato alla caserma dei carabinieri spontaneamente questa mattina. E come raccontano i militari, l’uomo, un professionista incensurato, si è messo in macchina con la speranza di non venire fermato un posto di blocco durante il tragitto ed è arrivato in caserma. Davanti ai militari aveva ancora «il volto pallido», sconvolto per quella scoperta.

I carabinieri hanno preso in consegna il pacco e fatto analizzare la sostanza all’interno, che a prima vista poteva essere semplice bicarbonato o eroina. I testi invece hanno confermato che si trattava di cocaina pura, divisa in due confezioni da 180 grammi. Secondo la stima dei militari, avrebbe un valore di diverse migliaia di euro. Messo sotto sequestro il pacco, i carabinieri ora stanno indagando per risalire al commerciante che ha fatto la spedizione e a chi avrebbe dovuto riceverla davvero.

