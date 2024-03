Valle d’Aosta, il forte vento sulle Alpi sballotta la seggiovia Cretaz (che chiude per motivi di sicurezza) – Il video

Per domani è allerta gialla in tutta la regione

A Cervinia in pochi minuti il vento è passato dai 20-30 km/h fino a 110 km/h, imponendo una rapida chiusura per motivi di sicurezza dalla seggiovia Cretaz. La pagina meteovalledaosta ha condiviso le immagini dei seggiolini che si muovono pericolosamente sotto le raffiche del vento. Nella giornata di domani precipitazioni abbondanti interesseranno il Nord-Ovest del paese e i venti aumenteranno invece al Sud. Dal primo mattino si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle D’Aosta e Piemonte, in estensione dal pomeriggio alla Lombardia, specie settori alpini. Per domani è stata diramata l’allerta gialla sulla Provincia autonoma di Bolzano e su gran parte di Valle D’Aosta, Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna.

