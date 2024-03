Mattarella telefona al padre di Ilaria Salis: «Colpisce la disparità di trattamento, speravo fossero giorni diversi»

Arriva la solidarietà del presidente della Repubblica a Roberto, il padre di Ilaria Salis, la 39enne in carcere a Budapest da febbraio 2023. Sergio Mattarella questa mattina ha deciso di chiamarlo al telefono per replicare direttamente alla lettera che Salis gli ha inviato nei giorni scorsi per chiedergli di smuovere il governo. Mattarella ha ribadito il suo personale interessamento al caso e la sua vicinanza alla famiglia, garantendo il suo impegno personale nel seguire la situazione. Roberto Salis ha espresso gratitudine per la sollecitudine e la sensibilità dimostrate dal presidente, riportando che è stata la prima volta in cui è riuscito a parlato direttamente con Mattarella dopo che gli aveva già inviato una prima comunicazione ufficiale al Quirinale via pec, ricevendo risposta da un funzionario. Il presidente Mattarella, nel corso della chiamata, ha riconosciuto la difficile situazione in cui verte la famiglia Salis.

«Speravo fossero giorni diversi»

«Speravo fossero giorni diversi», ha esordito il capo dello Stato. Ha quindi assicurato che farà tutto il possibile nel quadro delle sue competenze, nonostante siano limitate e le decisioni debbano passare attraverso il governo. Salis ha ringraziato il presidente per la chiamata e per la prontezza nella risposta, spiegando che la lettera inviata aveva lo scopo di mettere in luce la disparità di trattamento. Durante la telefonata il presidente ha, infatti, commentato la differenza tra il sistema italiano, ispirato ai valori europei, e quello in cui si trova Ilaria Salis, sottolineando come questa disparità colpisca l’opinione pubblica italiana. Mattarella ha concluso dicendogli che si potranno risentire più avanti in caso di nuovi aggiornamenti sulla situazione. «Siamo tutti molto contenti e lo sarà anche Ilaria quando la sentirò è stata una telefonata molto cordiale di circa cinque minuti che mi ha fatto molto piacere e alla fine ci siamo fatti gli auguri di Pasqua», commenta Roberto Salis.

Leggi anche: