Maltempo al Nord a Pasquetta: a Milano allerta meteo arancione, temporali e vento oltre i 90 km/h

Rischio idrogeologico in Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta. Gialla in 7 regioni

Allerta maltempo a Pasquetta. È arancione il colore dell’allerta per rischio idrogeologico oggi in Emilia-Romagna, Lombardia e Valle d’Aosta. Gialla invece in altre sette regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Piemonte, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Intanto da ieri Milano è sotto forti temporali. E una frana sulla strada statale 350 ha interrotto un collegamento tra Veneto e Trentino. Secondo le previsioni del tempo oggi, primo aprile, ci saranno piogge al Nord e caldo estivo al Sud. Mentre in Piemonte ancora per oggi sono attese valanghe, anche estreme. Sono stati 150 gli interventi dei vigili del fuoco ieri in Lombardia, soprattutto nelle province di Milano e Varese. Soprattutto allagamenti e taglio di piante pericolanti.

Rischio idrogeologico

A Milano è stata proclamata l’allerta arancione per il rischio maltempo. Si parla di raffiche di vento fino a 90 chilometri all’ora. L’allerta è gialla per vento forte e temporali. Il comune ha fatto sapere che per quanto riguarda la zona del nodo idraulico di Milano, le raffiche di vento potrebbero raggiungere velocità tra i 70 km/h e i 90 km/h. Sotto controllo per ora il livello dei fiumi Seveso e Lambro. Da Palazzo Marino raccomandano di non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende e invitano a provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento. Sulle montagne della Lombardia il maltempo ha portato nevicate sopra i 1.200 metri in Valtellina e Valchiavenna.

La statale 350

Gli impianti turistici sono aperti a Madesimo, Livigno, Aprica e Bormio. Rischio valanghe sull’arco alpino lombardo. Sulla statale 350 intanto la pioggia ha fatto cadere un masso tra le province di Trento e Vicenza nel comune di Folgaria (Trento). La strada è stata chiusa per motivi precauzionali. Anche a novembre un enorme crollo di massi aveva causato la chiusura. Poi la riapertura per il ponte dell’Immacolata e un nuovo smottamento a metà febbraio. Dopo la caduta del masso di oggi, segnalato da alcuni automobilisti, sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno poi proceduto alla chiusura della “350”, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla stabilità della parete rocciosa da parte dei tecnici e dei geologi, che dovrebbe iniziare martedì, dopo il ponte pasquale.

Le previsioni per il primo aprile

Per oggi si attendono piogge sulle aree dell’Appennino e innalzamento dei livelli idrometrici dei fiumi. Allerta gialla in Toscana, dove sono previsti rovesci, sul Friuli-Venezia Giulia, dove saranno possibili anche grandinate e forti raffiche di vento, Trentino-Alto Adige e Umbria, sui restanti settori della Valle d’Aosta e su ampie aree di Veneto e Piemonte. Bel tempo invece al Sud, con lo scirocco che ha portato temperature sopra la media. Oggi però il cielo sarà irregolarmente nuvoloso.

