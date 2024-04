Finlandia, arrestato un 12enne: ha aperto il fuoco in una scuola nella città di Vantaa. Almeno tre i minorenni feriti

Ha 12 anni l’autore della sparatoria avvenuta la mattina del 2 aprile, intorno alle 8 – ora italiana – nella scuola Viertolan. Nell’istituto della cittadina di Vantaa, che si trova a una 20 di chilometri da Helsinki, è frequentato da 800 studenti di età compresa tra i 7 e i 15 anni. Contando anche i docenti e il personale scolastico, le persone presenti a scuola quando il ragazzo ha aperto il fuoco erano circa 900. La polizia, che ha intimato ai cittadini di non avvicinarsi all’area e di restare in casa, ha arrestato il giovane di 12 anni, principale sospettato secondo il quotidiano finlandese Ilta-Sanomat. Sempre secondo fonti di polizia, sarebbero almeno tre gli studenti minorenni feriti dai colpi di arma da fuoco. Al momento, non si conosce né come il 12enne abbia ottenuto l’arma né la sua tipologia. «Il pericolo immediato è passato», ha dichiarato alla Reuters il preside dell’istituto, Sari Laasila, rifiutandosi di fornire ulteriori dettagli sull’incidente.

