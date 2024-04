Flavio Briatore ringrazia dopo l’operazione al cuore: «Non immaginavo così tanto affetto» – Il video

«Ragazzi sto bene non mi immaginavo di avere così tante manifestazioni d’affetto da parte di tantissima, tantissima gente. Ieri ho fatto una passeggiata e c’era molta gente che mi salutava. Mi stringeva la mano, mi chiedevo come. Non posso che ringraziare personalmente tutti». Queste le parole di Flavio Briatore in un video postato sui social. L’imprenditore nei giorni scorsi aveva annunciato di essere stato operato per una massa benigna al cuore. Come ha spiegato Briatore stesso la massa è emersa durante un controllo di routine al San Raffaele. Ha quindi subito «un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica». E ha ricordato di aver fatto un controllo due anni fa, ribadendo quanto sia fondamentale fare prevenzione. Non è la prima volta. Nel 2006 l’imprenditore aveva scoperto un tumore maligno al rene. Anche in quel caso durante un controllo di routine.

