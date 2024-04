Stop di Adidas alle maglie della Germania con il numero 44, scoppia il caso sulla somiglianza con le SS naziste

L’Adidas ha deciso di vietare la personalizzazione della maglia della Germania con il numero 44. Colpa della somiglianza del carattere scelto per i numeri sulle maglie con il simbolo usato dalle Ss naziste nella Seconda guerra mondiale. Il caso è scoppiato pochi giorni l’annuncio dello storico divorzio tra l’Adidas e la nazionale tedesca. Un rapporto interrotto dopo 70 anni di collaborazione. A sollevare le prime polemiche era stato lo storico Michael König, che alla presentazione della maglia per i prossimi Europei e alla scoperta del carattere di quel numero aveva segnalato la divisa come «molto discutibile». Secondo König, il richiamo era fin troppo chiaro con l’organizzazione paramilitare nazista, a cui Adolf Hitler aveva assegnato il compito di portare avanti il genocidio degli ebrei in tutta Europa.

Un portavoce dell’Adidas, Oliver Brüggen, ha negato che la somiglianza del kit con i simboli nazisti fosse intenzionale. «Noi come azienda ci impegniamo a opporci alla xenofobia, all’antisemitismo, alla violenza e all’odio in ogni forma – ha affermato – Bloccheremo la personalizzazione delle maglie».

