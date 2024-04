Scontro tra due autobus a Roma, 15 passeggeri feriti: grave una neonata di due mesi e sua madre

Sono 15 i passeggeri rimasti feriti nell’incidente tra due autobus fra via Vinci e via Castiglioni, di fronte la stazione Monte Mario, nel quadrante nord di Roma. Quattro persone sono state ricoverate in codice rosso, tra loro una neonata di due mesi, sua madre e un’anziana. I feriti viaggiavano a bordo del bus 998 di Roma Tpl, che gestisce le linee nella periferia di Roma per conto di Atac.

L’incidente è avvenuto alle 13 circa di oggi 5 aprile, in concomitanza con l’uscita dalle scuole dei ragazzi. Secondo una prima ricostruzione, l’autista del 998 stava frenando per dare la precedenza al bus dell’Atac 913. L’autista del 998 però avrebbe perso il controllo del mezzo, che dopo una brusca accelerata è andato a sbattere contro il 913, finendo poi sopra il marciapiede. La maggior parte dei feriti si trovava sul bus 998.

