Due aerei si scontrano in pista, paura all’aeroporto di Heathrow. Scatta l’indagine: come hanno fatto a distruggersi le ali

Due aerei si sono scontrati all’aeroporto di Heathrow, a Londra, provocando danni alle estremità delle ali e obbligando entrambi gli aerei a restare a terra. Lo scontro, fortunatamente, è avvenuto a bassa velocità, pertanto i danni non sono stati particolarmente gravi. Il jet della British Airways, appena atterrato da Accra (Ghana), è stato colpito da un aereo Virgin Atlantic 787 che era trainato da un rimorchiatore, mentre si trovavano sulla pista di Heathrow. Entrambi i veicoli sono stati rimossi dalla pista e saranno riparati prima di poter tornare in servizio. Ma le immagini degli aerei stanno già facendo il giro dei social. Le due compagnie aeree coinvolte, fa sapere la Bbc, hanno avviato un’indagine su quanto accaduto e i rispettivi team di ingegneri stanno eseguendo i controlli di manutenzione previsti per prassi sugli aerei coinvolti. Nonostante lo spavento tra il personale, non ci sono stati feriti o passeggeri coinvolti e l’aereoporto di Londra ha continuato a operare regolarmente, senza subire ritardi nei voli. Un portavoce di Heathrow ha dichiarato: «Stiamo lavorando a fianco dei servizi di emergenza e dei nostri partner aerei in risposta a un incidente che ha coinvolto due aerei a terra stamattina»

