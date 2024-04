Crolla a terra a 1 km dal traguardo, l’ex assessore lombardo Gallera soccorso alla maratona di Milano: «Sono collassato»

È finita nell’ospedale da campo la corsa dell’ex assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, collassato quando ormai mancava pochissimo al traguardo della Milano Marathon. È lo stesso consigliere regionale di Forza Italia a raccontare sui social quanto la maratone sia «finita nel peggiore dei modi». Gallera spiega di aver avuto un collasso «al km 41 e non sono riuscito a concludere» la maratona. Quando i volontari lo hanno visto barcollare, Gallera è stato portato in ambulanza all’ospedale da campo allestito per l’evento. «Mi hanno fatto due flebo e ora sto molto meglio». Eppure Gallera si allenava da tempo per questa maratona, con la passione per la corsa raccontava spesso sui suoi canali social. Tutta colpa di «una giornata troppo calda – spiega – la prima giornata calda e un ritmo troppo veloce… Sono molto arrabbiato, ma sono cose che capitano».

