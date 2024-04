Madrid, il rave cattolico di Padre Guilherme Peixoto anima la Festa della Resurrezione: il dj set che ha scatenato Plaza de Cibeles – Il video

La Festa della Resurrezione di Madrid, giunta alla seconda edizione, è un modo, spiegano gli organizzatori, «per celebrare la gioia cristiana della risurrezione». Ideato dall’Associazione cattolica dei propagandisti, l’evento ha avuto luogo quest’anno il 6 aprile a Plaza de Cibeles. Lì si sono radunate migliaia di persone per combinare la fede al divertimento, scatenandosi al ritmo di musiche vivaci. E ad animare la festa c’era anche Padre Guilherme Peixoto, il sacerdote DJ portoghese della GMG divenuto celebre lo scorso agosto, dopo la sua esibizione al Campo da Graça del Parque Tejo di Lisbona. Anche in quest’occasione, Padre Guillherme ha fatto saltare i fedeli al ritmo dei suoi pezzi scatenati, coinvolgendo la folla in danze sfrenate grazie al travolgente potere della musica. «Che bella testimonianza di fede e di gioia. Non manco mai di ricordare quello che ho sentito anni fa: un cristiano triste è un triste cristiano», ha commentato sul suo profilo Instagram (dov’è seguito da quasi un milione di persone), a corredo di un carosello di immagini scattate durante l’evento. Nelle stories, il sacerdote ha condiviso diverse clip registrate durante la festa.

