Valerio Staffelli insegue due borseggiatrici a Milano e le fa arrestare. Una incinta, l’altra con un bimbo di 8 mesi in braccio

Due giovani donne, con vari precedenti penali, sono state arrestate dalla polizia a Milano dopo aver rubato l’iPhone a una ragazza. Le due, una incinta e l’altra con un bimbo di 8 mesi in braccio, sono state inseguite da Valerio Staffelli che con la sua troupe ha assistito al furto e ha cercato di recuperare il cellulare della 17enne. Le giovani rispettivamente di 27 anni e 18 sono accusate di tentato furto e sono state portate in carcere. L’inviato di Striscia la notizia è stato sentito come testimone, lo smartphone è poi stato recuperato e consegnato alla ragazza. Non è la prima volta che Striscia interviene in casi di furti, specialmente sui mezzi pubblici delle grandi città. Un servizio, andato in onda pochi giorni fa, immortalava alcune borseggiatrici a bordo della metro di Milano. Accortesi della presenza sia di Staffelli che degli operatori del programma di Antonio Ricci una di loro ha lanciato delle ombrellate nel tentativo di allontanarli. «Vattene via, non posso derubare nessuno qui», ha gridato una delle donne rivolgendosi proprio a Valerio Staffelli.

Leggi anche: