È morto il fisico Peter Higgs, vinse il Nobel per la scoperta del bosone «fantasma»

Nota anche come la «particella di Dio», era stata «catturata» dagli scienziati del Cern nel 2012. Il fisico di Edimburgo ne aveva teorizzato l’esistenza nel 1964

È morto a 94 anni Peter Higgs, vincitore del Premio Nobel per la Fisica nel 2013. Ad annunciare la scomparsa dello scienziato avvenuta lunedì 8 aprile è stata oggi l’università di Edimburgo, dove Higgs è stato titolare della cattedra di fisica fino al 1996, quando è stato nominato professore emerito. Il Nobel gli era stato assegnato per la scoperta del «bosone Beh», ribattezzato poi «bosone di Higgs» e anche «la particella di Dio». Definizione però che lo stesso scienziato aveva ammesso di non amare molto. A lui si deve la teorizzazione dell’esistenza del bosone nel 1964. Gli scienziati del Cern di Ginevra riuscirono a «catturare» la particella solo nel 2012. Si tratta della particella elementare presente nell’universo che conferisce la massa alle altre particelle, rendendole alcune pesanti e altre leggere. Cercata a lungo dagli scienziati, era stata anche ribattezzata la «particella fantasma».

