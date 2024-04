Questi video di “cannibalismo” non riguardano la recente rivolta ad Haiti

Due video. Uno in cui si vede un uomo avvicinarsi a quella che sembra una persona che brucia. Sollevarne una gamba e staccarne un pezzo per poi addentarlo in segno di sfida. In un altro, sopra i carboni ardenti gira uno spiedo sui cui è infilzato un corpo umano all’apparenza già parzialmente carbonizzato. I video vengono attribuiti alla recente escalation avvenuta negli episodi di violenza nelle strade di Haiti verificatisi durante gli scontri tra polizia e gang criminali nati in seguito alle proteste della popolazione del Paese caraibico contro il governo. Da giorni, individui legati alla destra statunitense, tra cui Elon Musk, stanno diffondendo presunte notizie di cannibalismo sull’isola per gettare cattiva luce sulle persone che a causa della situazione ad Haiti emigrano negli Stati Uniti. Affermazioni di questo tipo non sono nuove, ma non ci sono prove di diffuso cannibalismo ad Haiti.

Per chi ha fretta:

Circolano due video attribuiti a presunti episodi di cannibalismo ad Haiti.

In uno si vede un corpo umano girare su uno spiedo.

In un altro una persona mangiare quello che sembra un pezzo della gamba di un’altra persona in fiamme.

Il primo video è stato girato in Cina e mostra un’installazione di Halloween di un parco divertimenti.

Il secondo pare essere stato girato in una valle di Haiti diversi anni fa.

Nessuno dei due video riguarda l’attuale rivolta e il leader “Barbecue”.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui, e qui, dove si vede il video oggetto di commento, oltre all’altro). Nella descrizione si legge:

NAYIB BUKELE SUI CANNIBALI DI HAITI: BISOGNA ELIMINARLI TUTTI! Il presidente salvadoregno Nayib Bukele commenta i video di Haiti che mostrano bande di cannibali mangiare carne umana.

Arrostiscono le persone che uccidono nelle strade e poi le mangiano davanti alla telecamera. “Diversi anni fa abbiamo visto qualcosa di simile in El Salvador. I banditi facevano il bagno con i teschi delle loro vittime. Tutti gli “esperti” insistevano allora all’unanimità che non si poteva fare nulla al riguardo, perché quelle bande erano “una parte organica della società”. Errore! Li abbiamo eliminati tutti. E lo stesso deve essere fatto ad Haiti.”

Il post si riferisce a un vero post su X, pubblicato, in risposta al video di cui su Facebook appare uno screenshot, dal presidente di El Salvador Nayib Bukele.

Gli scontri ad Haiti: cosa sta succedendo

Durante l’inizio del 2024, Haiti e la sua capitale Port au Prince sono state devastate da una violenza che nasce da lontano. Haiti, che si trova sull’isola di Hispaniola, la maggiore delle Antille condivisa con la Repubblica Dominicana, è uno dei Paesi più poveri del mondo e da anni si trova nel mezzo di una crisi economica e sociale. Questa crisi è peggiorata quando lo scorso 7 febbraio non si sono tenute le elezioni, come invece era previsto, per decisione del primo ministro ad interim Ariel Henry, che ritiene debba essere prima ristabilita la calma nel Paese.

Le gang di Haiti

Ad Haiti, parte del potere è informalmente detenuto dalle bande criminali, la cui influenza è cresciuta in anni di collusione con la politica. Il mancato voto ha costituito per le gang la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con i criminali che hanno assaltato luoghi istituzionali, scuole e banche. A guidare la maggior coalizione di queste bande è Jimmy Chérizier, capo criminale soprannominato Barbecue. L’appellativo deriva – sostiene lui in un’intervista ad AP – dall’attività commerciale di sua madre, che quando Chérizier era bambino vendeva pollo. Ma è diffusa anche la leggenda secondo cui l’uomo avrebbe bruciato vivi alcuni dei suoi avversari.

Il video dello spiedo umano

Partiamo dal video dove si vede un corpo umano girare su uno spiedo. Si tratta di una clip decontestualizzata risalente al 2018. La si può vedere in questo post Instagram nel quale viene pubblicato un filmato girato al Chimelong Ocean Kingdom, un parco divertimenti cinese con insolite installazioni spaventose per Halloween. La stessa installazione si può vedere in questo post su Facebook del 10 ottobre 2018. In ogni caso, essendo stato pubblicato quasi sei anni fa, il video non può essere correlato ai recenti scontri ad Haiti.

Il video del cannibale di Haiti

Più complicato risalire all’origine del secondo video, dove un ragazzo stacca quello che sembra un pezzo di carne dalla gamba di un corpo umano in fiamme e lo addenta. Il video è ampiamente circolato sui media, ma le testate che lo hanno trattato hanno sempre affermato di non essere riuscite a verificarlo in maniera indipendente, usando toni dubitativi circa l’origine, e affermando di averlo reperito sui social. Sempre sui social, diversi utenti affermano inoltre di essersi imbattuti nel video già anni fa. Infatti, circolava nel 2021:

Del video si parla sul subreddit r/Haiti, mentre il giornalista Kim Ives afferma che potrebbe essere collegato a uno scontro tra due bande haitiane:

This video is from over 2 YEARS ago of a battle between the Gran Grif and Ti Mepri gangs in the Artibonite Valley. It has ABSOLUTELY NOTHING to do with Jimmy “Barbecue” Cherizier or today’s uprising. It’s being spread by those aiming to justify imperialist intervention and portray Haitians as savage “cannibals.” The man pictured did this gruesome act to terrorize his rivals.

Non ci sono prove di diffuso cannibalismo ad Haiti

Ives aggiunge anche del contesto, sostenendo che il video risalga a due anni fa e sia stato girato nella Artibonite Valley di Haiti in occasione dello scontro tra due gang: Gran Grif e Ti Mepri. Alcuni utenti pubblicano un link alla piattaforma Imgur, dove sostengono di aver visto il video pubblicato già anni fa. Sulla pagina il video sembra essere stato rimosso. La clip non appare nemmeno nei salvataggi archiviati della pagina. Ad ogni modo, nonostante le insistenti teorie, non ci sono prove che ad Haiti sia praticato il cannibalismo, nemmeno tra le gang locali, poiché l’unica presunta prova al momento è costituita dal video.

Conclusioni

Circolano due video attribuiti a presunti episodi di cannibalismo ad Haiti. In uno si vede un corpo umano girare su uno spiedo. In un altro una persona mangiare quello che sembra un pezzo della gamba di un’altra persona in fiamme. Il primo video è stato girato in Cina e mostra un’installazione di Halloween di un parco divertimenti. Il secondo pare essere stato girato in una valle di Haiti due anni fa. Non ci sono prove che le gang di Haiti o la sua popolazione pratichino il cannibalismo. Tale teoria viene diffusa principalmente da persone vicine alla destra Usa, per protestare contro l’immigrazione proveniente dal Paese caraibico. Quindi, non ci sono prove di diffuso cannibalismo ad Haiti.

