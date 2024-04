«Narcotizzata e violentata nel campo nomadi», la denuncia di una 14enne trovata ferita a Roma

È ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico per accertamenti la 14enne che ha denunciato di essere stata violentata in un campo nomadi in via di Salone, a Roma. A scoprirlo gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, dopo essere intervenuti nell’estrema periferia Est di Roma dopo la segnalazione di una ragazza ferita. A loro la vittima, originaria della Serbia, ha raccontato di essere stata narcotizzata da alcuni residenti del campo, che hanno poi abusato di lei. In corso le indagini per verificare l’accaduto.

In aggiornamento

