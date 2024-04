Paura a Firenze, calciatore 26enne si accascia in campo per un arresto cardiaco: ricoverato in gravi condizioni

Momenti di grande apprensione questo pomeriggio sul campo da calcio di Campi Bisenzio, alle porte di Firenze. Un calciatore di 26 anni del Castelfiorentino – squadra che milita in Eccellenza – si è accasciato a terra privo di sensi, probabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio. Soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Careggi, è ora ricoverato in codice rosso e le sue condizioni sono serie. Il tragico episodio si è verificato poco dopo le 15 di oggi, domenica 14 aprile: al 14′ del primo tempo della sfida contro il Lanciotto Campi, dopo aver effettuato un tiro, Mattia Giani si è portato una mano al petto ed è crollato a terra – secondo quanto ricostruisce La Nazione. Immediato l’intervento dello staff medico della sua squadra, il Castelfiorentino: uno dei professionisti intervenuti ha subito praticato al 26enne il massaggio cardiaco. Quindi è intervenuto il 118 che ha trasportato il giovane in ospedale mettendo nel frattempo in atto tutte le manovre rianimatorie previste dai protocolli. Sugli spalti del campo di Campi Bisanzio c’erano anche i genitori del ragazzo, rende noto ancora il quotidiano di Firenze. Al campo c’erano anche i genitori del ragazzo, che hanno assistito alla scena. La partita è stata interrotta e rinviata a data da destinarsi, con i compagni di squadra e gli avversari del giovane calciatore sotto shock per l’accaduto. Giani, che ha un altro fratello calciatore – Elia, che gioca in Serie C – è cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, e ha militato anche nel Savona, nel Real Forte Querceta e nel Grosseto.

Leggi anche: