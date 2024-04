«Eco», il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri: domani a Roma la presentazione

Rispondere alla domanda crescente di informazione di qualità sui temi economici. È con questo obiettivo che nasce Eco, il nuovo mensile di economia diretto da Tito Boeri ed edito da Enrico Mentana. Domani, martedì 16 aprile, si terrà la presentazione di lancio nella nuova sede dell’Associazione della Stampa Estera a Palazzo Grazioli, in via del Plebiscito a Roma. Interverranno, insieme al direttore Boeri e all’editore Mentana, anche la senatrice Annamaria Furlan, l’imprenditore Alberto Baban e il giornalista del Foglio Luciano Capone. Eco punta a fornire strumenti utili nelle scelte di tutti i giorni e nel formarsi un’opinione su questioni economiche di portata più generale. Un obiettivo che si cercherà di raggiungere facendo parlare soprattutto i dati, senza piegare le statistiche a tesi preconcette.

Il nuovo mensile spiegherà l’economia con un linguaggio semplice, ma senza banalizzazioni e senza negare la complessità dei problemi. Il primo numero, che sarà a disposizione della stampa presente domani, analizza le due facce del mercato del lavoro in Italia: da un lato il boom di nuovi occupati, dall’altro le buste paga sempre più leggere. Una situazione che ha portato negli anni a una perdita di potere d’acquisto, soprattutto per gli operai. A questo si aggiungono poi l’assenza di un salario minimo legale, la contrattazione collettiva che non sempre funziona e i sindacati che sono molto più deboli di quanto vorrebbero far apparire. Il primo numero di Eco è in vendita da sabato 13 aprile in edicola ed è disponibile in versione digitale su rivistaeco.com.

