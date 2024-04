L’attore Francesco Benigno cacciato dall’Isola dei famosi dopo una lite. Scoppia il caso, lui attacca Mediaset: «Mi stanno minacciando» – Il video

È scontro tra Mediaset e l’attore Francesco Benigno, eliminato dall’Isola dei famosi con un comunicato di appena tre righe diffuso oggi 17 aprile da Cologno Monzese. Nella nota Mediaset comunica: «A seguito di comportamenti non consoni e vietati dal regolamento, Francesco Benigno è stato escluso da “L’isola dei famosi”. Il teledvoto di questa settimana è quindi annullato, verrà riaperto con gli altri quattro naufraghi già in nomination. I voti pervenuti nella sessione annullata non sono considerati validi. Gli utenti che hanno votato attraverso Sms verrano rimborsati». L’attore però è partito all’attacco dal resort in cui è stato portato, lanciando accuse durissime contro la produzione, che in un primo momento aveva parlato di un ritiro: «Io non mi sono ritirato. Sono stato prelevato ieri dall’Isola dopo una discussione verbale con uno dei concorrenti, perché c’era rimasto male che lo avevo nominato. Sono stato prelevato con una scusa, sono stato portato nel resort e mi hanno comunicato che io dovevo lasciare il gioco perché c’era qualcosa, a loro dire, che io avevo fatto. Ma ovviamente non ho fatto. I poteri forti di Mediaset e Banijay hanno deciso che io dovevo essere eliminato, ma non sanno darci una spiegazione».

Sulla vicenda Benigno aggiunge che da parte della produzione del programma condotto da Vladimir Luxuria sarebbero arrivate delle offerte per comprare il suo silenzio: «La produzione mi ha fatto delle proposte, sia a me, sia a mia moglie, sia al mio agente, di denaro e di non chiedere penali. Questo è strano perché se io avessi fatto qualcosa contro gli accordi contrattuali tu non ci fai la proposta di darci dei soldi. Mi avevano chiesto di fare un video dove dicevo che mi volevo ritirare perché mi mancava mia moglie ma io sono qui, agguerrito, la voglio vincere quest’Isola e la vincerei… Loro sostengono che ci sono immagini forti. Io gliel’ho detto di mandarle in onda, ma ovviamente non ci sono queste immagini, sono solo scuse».

Non è chiaro però per quale motivo l’attore sia stato escluso dal programma. Lui stesso spiega citando il regolamento: «Le cose che fanno squalificare sono: bestemmie, ingiurie, frasi omofobe o liti con le mani. Tutto ciò che è verbale e che non sfocia in liti con mani non è squalificabile. Io non ho fatto nulla». Benigno si riferisce alla lite con il modello Artur Dainese. Ma dietro quello scontro potrebbero esserci altre immagini finora mai viste e che l’attore invita a mandare in onda: «La produzione mi sta minacciando, mi stanno minacciando da ieri sera dicendomi che devo prendere un volo oggi per tornare in Italia. Contro la mia volontà. Mi hanno detto che se non prendo un volo oggi loro non mi pagano più il biglietto di ritorno né l’albergo. Mi stanno minacciando continuamente».

