Napoli, incidente al Molo Beverello: nave da Capri si scontra con la banchina, una trentina di feriti

Incidente al Molo Beverello di Napoli questa mattina, venerdì 19 aprile, quando una nave Isola di Procida si è scontrata contro la banchina. La Caremar, partita alle 9.05 e in arrivo da Capri, si è scontrata contro il molo durante le operazioni di attracco, quando la maggior parte dei passeggeri si trovava in piedi, cadendo per il violento impatto. Un centinaio le persone a bordo, la maggior parte delle quali straniere. Tra loro, anche alcuni esponenti delle forze dell’ordine, che erano a Capri dove si sta svolgendo l’ultima giornata del G7. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze che hanno prestato cure e soccorso ai feriti. Secondo le prime informazioni, sarebbero una trentina in tutto, dieci quelli medicati e trasferiti negli ospedali più vicini in codice verde e giallo, nessuno in maniera grave, con traumi maxillo facciali.

Le ipotesi

Per la compagnia di navigazione, che sta attivando tutte le procedure di assistenza, l’impatto è stato causato probabilmente da un «incidente tecnico». A bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, ci sono gli uomini della Capitaneria di porto e della polizia di Stato che stanno eseguendo i primi accertamenti per capire se si è trattato di un incidente dovuto a un errore umano o alle condizioni meteo marine. In mare, al momento della partenza della nave Isola Procida, c’erano onde alte circa due metri e raffiche di vento che consentivano, però, la navigazione.

