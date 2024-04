Bonus Asilo Nido, l’annuncio dell’Inps: «Avviati i primi pagamenti»

Già in queste ore, assicura l’ente, sono state messe in pagamento le prime domande accolte

L’Inps rende noto che è operativa la nuova funzionalità che permette a tutte le sedi sul territorio di procedere con la gestione delle domande per il Bonus Asilo Nido. Già in queste ore, assicura l’ente, sono state messe in pagamento le prime domande accolte. Lo riferisce una nota. «Ricordiamo che questa prestazione può essere richiesta per: il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati dagli Enti locali; l’utilizzo di forme di supporto – presso la propria abitazione – in favore di bambini con meno di tre anni, affetti da gravi patologie croniche».

I massimali, che cambiano in caso di secondo figlio sotto i dieci anni

Chi aveva presentato la domanda per ricevere il contributo per questo 2024 non aveva finora ottenuto l’erogazione spettante. Nella sezione personale sul portale dell’ente spesso la domanda risultava “protocollata”. Se però compare la dicitura “pagata” i contributi sono stati già inviati secondo le modalità presentate al momento della domanda. In genere ci vuole una lavorazione di 30 giorni a partire dalla presentazione della stessa. Nel caso in cui il bimbo o la bimba raggiungano i tre anni nel corso del 2024 è possibile richiedere soltanto le mensilità comprese tra gennaio e agosto 2024. In base all’Isee minorenni, il contributo è così articolato:

un massimo di 3.000 euro (dieci rate da 272,73 euro e una da 272,70 euro) con Isee fino a 25.000,99 euro;

un massimo di 2.500 euro (dieci rate da 227,27 euro e una da 227,30 euro) con Isee da 25.001 euro fino a 40.000 euro;

un massimo di 1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con Isee oltre i 40mila euro, in assenza di Isee, o in presenza di Isee con omissioni e/o difformità

Per le famiglie con neonati a partire dal 1° gennaio 2024 e che hanno almeno un secondo figlio di età inferiore ai dieci anni i massimali cambiano:

3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con Isee fino a 40.000 euro;

1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con Isee oltre 40.000 euro, senza Isee, con Isee recante omissioni e/o difformità

(In copertina Foto di BBC Creative su Unsplash)

Leggi anche: