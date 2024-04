La danza dell’israeliana Stavit con il suo cane Alexa: «Grazie a lei ho liberato il dolore del 7 ottobre con il ballo» – Il video

Si chiama Stavit Budin e anni fa arrivò terza al concorso di Miss Israele. Poi è diventata una danzatrice con i cani. Attività che aveva smesso il 7 ottobre scorso per lo choc provato dopo l’aggressione di Hamas e l’uccisione di alcuni suoi amici. Oggi Stavit è incinta al settimo mese, ma è tornata a danzare con il suo border collie Alexa. E scrive: «Dopo il 7 ottobre, ci ho messo mesi per ricominciare a ballare. Il mio corpo era paralizzato dall’orrore e dall’angoscia. Con Alexa, ho lentamente liberato il dolore attraverso la danza. Ho scelto questa canzone perché parla di grande dolore e perdita, e l’unico modo in cui lei conosce come affrontarla è ballare. Grazie Alexa per aver fornito comfort e stabilità anche nei momenti più duri».

