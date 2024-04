Iran – Israele, il ministro Katz usa la foto del Colosseo: «L’attacco di Teheran solo un’anteprima di ciò che può accadere in altre città»

Su X, il ministro degli Esteri israeliano, Katz ha usato la foto del Colosseo per parlare della minaccia iraniana. «Il recente attacco dell’Iran a Israele è solo un’anteprima di ciò che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se il regime iraniano non verrà fermato. Il mondo deve designare l’IRGC come organizzazione terroristica e sanzionare il programma iraniano di missili balistici, prima che sia troppo tardi», ha scritto.

Iran's recent attack on Israel is just a preview of what cities around the world can expect if the Iranian Regime is not stopped.



The world must designate the IRGC as a terrorist organization and sanction Iran's ballistic missile program, before it's too late. @SecBlinken… pic.twitter.com/rK37prUCCJ