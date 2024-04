«L’aborto è un omicidio…», alla vicedirettrice del Tg1 Incoronata Boccia la tessera ad honorem di Forza Nuova – Il video

Le parole contro l’aborto della vicedirettrice del Tg1, Incoronata Boccia, sono piaciute ai vertici di Forza Nuova, che hanno deciso di riconoscere alla giornalista la tessera ad honorem del movimento di estrema destra. «Ha dimostrato grande coraggio nell’esprimere la sua posizione contro il politicamente corretto, che sta influenzando negativamente la nostra nazione». Boccia è stata ospite di Serena Bortone a «Che sarà» su Raitre sabato 20 aprile, quando a proposito del dibattito sulla legge 194 e il diritto all’interruzione di gravidanza ha detto: «Sto per pronunciare parole che mi rendo conto sono forti, e lungi da me giudicare le persone le storie. Ma si giudica il principio. Stiamo scambiando un delitto per un diritto. Qua si ha paura di dire che l’aborto è un omicidio».

Parole che trovano Forza Nuova in piena sintonia, come rivendicano i vertici del movimento che elogiano il «coraggio» della giornalista Rai: «Siamo consapevoli di non essere soli in questa battaglia – spiegano in un comunicato – e crediamo fermamente che esista un forte sentimento di amore che si oppone alla cultura della morte e lotta per il diritto alla vita di ogni bambino. L’Italia deve diventare la culla del diritto alla vita di ogni nascituro, e dobbiamo porre fine all’uso dell’aborto libero come mezzo anticoncezionale»

