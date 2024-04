Campolongo di Eboli, bimbo di 15 mesi azzannato e ucciso da due pitbull

Un bambino di 15 mesi è stato aggredito da due pitbull in località Campolongo di Eboli nel Salernitano. Il bimbo è stato dichiarato morto dai sanitari del 118 chiamati dai carabinieri della compagnia di Eboli. Secondo le ricostruzioni dei giornali locali i cani sono di proprietà della famiglia del piccolo. L’episodio è avvenuto di primo mattino, mentre il bimbo era in braccio ad uno zio e in compagnia della madre. I cani sarebbero entrati all’interno del cortile privato, aggredendo immediatamente il piccolo e gli adulti. Lo avrebbero attaccato mentre era in giardino.

La madre ha provato a difendere il piccolo ma è stata ferita dai due cani. La donna è stata trasportata all’ospedale per le cure. Non è in pericolo di vita. Indagano i carabinieri con il capitano Greta Gentili. Il fatto è accaduto nel piazzale antistante una villetta a due piani. I cani sarebbero di proprietà di amici di famiglia del bimbo (mamma italiana, il papà di nazionalità straniera) che non abiterebbero più con la coppia ma avrebbero lasciato i cani lì. Secondo il Codacons ogni anno si contano 70 mila aggressioni all’uomo da parte di cani.

In copertina: foto di repertorio Ansa

Leggi anche: