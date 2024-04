Gianni Morandi compare con una grossa benda sull’occhio. Fan preoccupati

Gianni Morandi ha combinato di nuovo qualcosa. Stavolta il cantante è comparso sui social con una enorme benda sull’occhio. «Ho fatto a pugni, evviva», ha scritto ironicamente l’artista, lasciando però in preoccupazione i fan. Tra i commenti anche quello del collega Cesare Cremonini, che ha commentato in dialetto bolognese «Sa fet Gianni» ed Emma Marrone «Ma Gianni». «Tranquilli, tutto a posto, un piccolo diverbio tra padre e figlio…», ha commentato, scherzando, tra i tanti Marco, figlio dell’artista e anche lui cantante, attore e compositore. Al momento Morandi non ha comunicato altro sull’accaduto. Nel 2021 l’artista ebbe un brutto incidente domestico, mentre bruciava le sterpaglie.

