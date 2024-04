Sugo-gate, Antonella Clerici invita Ligabue a È Sempre Mezzogiorno: «Porta il lambrusco, io metto su il sugo» – Il video

«Io gli credo, naturalmente. Anche perché certezza non ne ho. Forse la verità non si saprà mai, chissà chi era», ha dichiarato la conduttrice

Antonella Clerici ha aperto oggi la puntata del suo programma “È Sempre Mezzogiorno” in Rai, la canzone “Lambrusco e pop corn”. Dopo aver parlato del sugo-gate alla sua intervista a Belve, indicando Ligabue come il cantante che avrebbe rifiutato l’invito all’Ariston perché Clerici «sapeva di sugo» la conduttrice, seppellisce l’ascia di guerra. Anche perché sia ieri sera, che stamane, Ligabue stesso ha smentito tutta la vicenda.

«Ve la aspettavate questa canzone», ha scherzato la conduttrice. «Ieri è andata in onda la mia intervista a Belve e abbiamo reso un po’ di friccicorìo sui social. Ho parlato del famoso Sugo gate, dicendo che il cantante che non è voluto venire a Sanremo era Ligabue. Stamattina in un video ha detto che non è stato lui. Io gli credo, naturalmente. Anche perché certezza non ne ho. Forse la verità non si saprà mai, chissà chi era», ha dichiarato Clerici. E infine: «Però avrei una propostina caro Liga…Liga senti facciamo una cosa: tu porti il lambrusco e io ti metto su il sugo. Ti aspettiamo a Mezzogiorno quando vuoi». «Finisce qui – conclude la conduttrice – cioè finisce qui quando tu verrai…».

