Modena, 30enne accoltellato in strada muore dissanguato. L’ipotesi di un regolamento di conti per la droga

L’aggressione fatale a Castelnuovo Rangone: soccorso e portato in ospedale, l’uomo era già in condizioni disperate. Ci sarebbe un sospettato

Un uomo di circa 30 anni, non ancora identificato ma presumibilmente straniero, è morto dissanguato in seguito dopo essere stato accoltellato nelle scorse ore a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena. Aggredito in strada e colpito all’inguine, il 30enne è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Baggiovara, dove è arrivato però – ricostruisce l’Ansa – in condizioni già disperate: i tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Sassuolo, che hanno compiuto i primi rilievi sul luogo dell’aggressione. L’ipotesi prevalente è al momento quella di una lite finita nel peggiore dei modi, o forse di un premeditato regolamento di conti. Non s’esclude un legame con ambienti dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stata già ritrovata l’arma con cui l’uomo è stato ucciso e ci sarebbe un sospettato.

