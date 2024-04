Roma, studenti minorenni palpeggiati in un istituto superiore: professore ai domiciliari

Un professore di un istituto superiore di Roma è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale per aver palpeggiato alcuni studenti minorenni. L’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo è iniziata dopo la denuncia di uno dei genitori degli alunni coinvolti, che probabilmente ha parlato in famiglia di quanto accaduto in classe. A questa denuncia si è aggiunta poi quella di un dirigente scolastico di un altro istituto in cui lavorava il docente, nel quadrante sud della Capitale. I militari hanno quindi avviato le indagini anche grazie alle testimonianze degli studenti che avrebbero confermato gli abusi e gli atteggiamenti impropri. Sulla base di quanto raccolto, la Procura di Roma ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari la misura cautelare ai domiciliari.

