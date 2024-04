«Mi hanno investito», morto in ospedale l’uomo soccorso da un passante: caccia al pirata della strada nel Piacentino

Il 57enne è stato ritrovato agonizzante a terra vicino a casa sua. È morto nella notte, dopo essere arrivato già in gravi condizioni in ospedale

È caccia al pirata della strada che la scorsa notte hanno travolto e ucciso un uomo di 57 anni a Carpaneto, in provincia di Piacenza. L’uomo è stato trovato a terra poco prima della mezzanotte da un passante, a pochi metri da casa sua. Secondo quanto riporta Il Piacenza, il 57enne era già in gravi condizioni, con diversi traumi e contusioni su tutto il corpo. All’uomo che lo ha soccorso è riuscito solo a dire: «Mi hanno investito». Trasportato in ambulanza in ospedale, è morto poche ore dopo.

