Derubava le anziane che assisteva e rivendeva i loro gioielli al Compro oro: il caso della badante arrestata nel Lodigiano

Le anziane si fidavano di lei, una badante di 47 anni originaria dell’est Europa: aveva il compito di assisterle e accudirle. Ma quando rimaneva a casa da sola con loro, iniziava a frugare nei cassetti alla ricerca di oggetti preziosi, che poi rubava e rivendeva ai Compro oro: un meccanismo ormai ben oliato, che aveva permesso alla donna di intascare in poco tempo diverse migliaia di euro. I fatti sono avvenuti nel Lodigiano, e le vittime sono quasi tutte ultraottantenni con gravi difficoltà che non si erano accorte di nulla. La squadra amministrativa della Questura di Lodi, scrive il Corriere della Sera, ha dovuto imbastire una lunga e complicata attività investigativa prima di arrivare a fermare la donna, che adesso si trova agli arresti domiciliari.

Le indagini

I controlli incrociati erano scattati dopo alcune verifiche fatte dagli agenti in diversi «Compro oro» del Lodigiano, in cui erano emerse transazioni sospette. A incuriosire gli investigatori, mentre analizzavano i registri, erano state soprattutto alcune operazioni eseguite in un breve lasso di tempo e sempre dalla stessa persona. Riguardavano la vendita di monili d’oro contraddistinti da incisioni nominative, riconducibili ad alcune persone anziane. Ulteriori accertamenti avevano portato a scoprire che tutti i proprietari degli oggetti avevano qualcosa in comune: erano assistiti dalla donna in questione. Che, in diverse occasioni, sarebbe arrivata addirittura ad appropriarsi del bancomat di una delle anziane che assisteva per effettuare prelievi di denaro contante dal conto corrente per diverse migliaia di euro.

