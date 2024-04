Milano, incidente all’alba sulla tangenziale Ovest: coinvolte 4 auto, 2 feriti gravi

Un grave incidente stradale questa mattina – domenica 28 aprile – poco prima delle 7 ha coinvolto quattro auto sulla Tangenziale Ovest di Milano. Tredici in tutto le persone ferite, due delle quali in condizioni critiche. Si tratta di una ragazza e di un ragazzo entrambi intorno ai 20 anni. Uno è stato trasportato in codice rosso e in condizioni disperate all’ospedale San Carlo di Milano, la ragazza con urgenza al Niguarda. Gli altri feriti sono quasi tutti loro coetanei, trasferiti in diversi ospedali milanesi con vari traumi ma in codice giallo o verde. Lo scontro è accaduto in prossimità di un’uscita per la Statale 11, all’altezza dell’imbocco per l’A4 verso Torino, poco dopo Pero: il tratto è stato chiuso per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono arrivati numerosi mezzi del 118, con 6 ambulanze e due automediche, e i vigili del fuoco, per prestare le prime cure ai feriti. E anche le forze dell’ordine, per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

