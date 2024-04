Lo studio travisato contro le auto elettriche che «inquinano 1.850 volte più di quelle a benzina»

«Le auto elettriche inquinano 1.850 volte più di quelle a benzina». Questa è l’affermazione che fiocca in post sui social di utenti che denigrano l’elettrificazione del parco auto. Secondo gli articoli linkati, uno studio avrebbe rivelato la presunta enorme sproporzione nell’inquinamento prodotto tra i due tipi di veicoli. Tuttavia, le cose non stanno così, e le auto elettriche non inquinano 1.850 volte più di quelle a benzina. Vediamo nel dettaglio come lo studio è stato travisato.

Per chi ha fretta:

Articoli e post sui social sostengono che le auto elettriche inquinerebbero 1.850 volte più di quelle a benzina.

Viene citato uno studio che non ha nulla a che vedere con le auto elettriche.

La ricerca si concentra sulle emissioni di particolato atmosferico, rivelando che quelle derivanti dall’usura degli pneumatici sono 1.850 superiori a quelle emesse con i gas di scarico.

La ricerca è stata effettuata solo su veicoli con motore a combustione interna.

Secondo lo stesso ente che ha prodotto la ricerca, una guida normale di un’auto elettrica, anche se questa pesa di più, non comporta maggiori emissioni di particolato rispetto a un’auto a combustione interna.

Quindi, le auto elettriche non inquinano 1.850 volte più di quelle a benzina.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (qui, qui e qui altri esempi) diffuso in Italia dalla pagina Facebook Attività Solare, non nuova alla pubblicazione di informazioni false su ambiente e cambiamento climatico. Nella descrizione si legge:

STUDIO: I VEICOLI ELETTRICI INQUINANO L’AMBIENTE 1850 VOLTE DI PIÙ DELLE AUTO A BENZINA #autoabenzina#autoelettriche

Il post sulla pagina rimanda a un articolo sul sito omonimo. L’articolo contiene a sua volta quello che dovrebbe essere un link allo studio citato, che però risulta in errore quando cliccato. Quanto scritto su Attività Solare è tradotto letteralmente da un altro articolo apparso su Robocars News in lingua inglese. Anche in quel caso non si riesce a reperire lo studio, che può comunque essere recuperato ricercando su Internet.

Lo studio non c’entra con le auto elettriche

Lo studio, pubblicato sulla rivista Emission Analytics non è stato sottoposto a peer review. Non ha nulla a che vedere con le auto elettriche, che non vengono prese in considerazione nella ricerca. Questa si concentra su un aspetto noto: buona parte delle polveri sottili prodotte dalle auto durante il loro utilizzo deriva dall’usura degli pneumatici, e non dalla combustione del carburante. Discorso diverso per le emissioni di CO2, di altri gas serra, e di sostanze pericolose come l’ossido di azoto (NO) e il monossido di carbonio (CO) che vengono emessi dallo scarico dell’automobile. Tutto ciò non tiene comunque conto delle emissioni necessarie a produrre il veicolo. La ricerca compara solamente la quantità di particolato prodotta dall’usura degli pneumatici, scoprendo che, nelle condizioni usate nello studio per riprodurre la guida su strada, questa è 1.850 volte superiore a quella emessa dal tubo di scarico.

Un guidatore attento può ridurre le emissioni degli pneumatici

Emission Analytics, compagnia di misurazione delle emissioni con sede a Oxford che si definisce «slegata da ogni interesse», nello stesso articolo mette in guardia contro il maggiore peso delle auto elettriche, il quale può effettivamente far incrementare l’usura degli pneumatici. «Tuttavia – aggiunge Emission Analytics – è importante dire che un guidatore attento di un veicolo elettrico a batteria, con il vantaggio della frenata rigenerativa, può più che annullare le emissioni di usura degli pneumatici derivanti dal peso aggiuntivo del proprio veicolo, ottenendo un’usura degli pneumatici inferiore rispetto a un veicolo con motore a combustione interna guidato male». Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, un’auto elettrica inizia ad essere meno inquinante di una a combustione interna dopo circa 24 mila chilometri percorsi, durante i quali, si legge in un approfondimento su Reuters, recupera lo svantaggio derivante dal maggior impatto ambientale della propria produzione.

Conclusioni

Articoli e post sui social sostengono che le auto elettriche inquinerebbero 1.850 volte più di quelle a benzina. Viene citato uno studio che non ha nulla a che vedere con le auto elettriche. Infatti, la ricerca si concentra sulle emissioni di particolato atmosferico, rivelando che quelle derivanti dall’usura degli pneumatici sono 1.850 superiori a quelle emesse con i gas di scarico. La ricerca è stata effettuato solo su veicoli a combustione interna. Secondo lo stesso ente che ha prodotto la ricerca, una guida normale di un’auto elettrica, anche se questa pesa di più, non comporta maggiori emissioni di particolato. Quindi, le auto elettriche non inquinano 1.850 volte più di quelle a benzina.

