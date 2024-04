Vladimir Luxuria spiega perché l’Isola dei Famosi ha cacciato Francesco Benigno. Lui: «È corruzione» – Il video

L’attore Francesco Benigno è stato cacciato da L’Isola dei Famosi dopo una lite. Benigno ha replicato parlando di minacce e la società di produzione del programma Banijay Italia ha detto che l’espulsione è stata necessaria a causa di alcuni suoi comportamenti scorretti. Nei giorni scorsi la conduttrice Vladimir Luxuria ha detto che Benigno dovrebbe ringraziare il programma che non ha mostrato le immagini. Lui ha controreplicato sostenendo che hanno in mano tutto il suo avvocato e il suo agente. Poi ieri sera Luxuria ha deciso di spiegare cosa fosse successo e di mandare in onda le immagini.

«Come sapete, Benigno è stato allontanato qualche giorno fa dall’Isola perché si è reso protagonista di comportamenti non solo contrari al regolamento che ogni naufrago firma prima di partire, ma anche contrari alla civile convivenza e al rispetto tra le persone. Purtroppo non era la prima volta. E in ogni caso a supporto di questa decisione ci sono delle immagini che raccontano l’accaduto», esordisce Luxuria. «Avevamo deciso di non mostrarle anche per rispetto dello stesso Benigno. Ma lui ha continuato ad attaccare chi lavora a questa trasmissione e anche la mia. Per questo siamo costrette a mostrarvele. Guardate».

In uno dei filmati Benigni litiga con Artur Dainese. L’altro gli mette una mano davanti e lui gliela toglie. A quel punto i due litigano a suon di «Non mi devi toccare» e «Sei un coso inutile».

Benigno risponde con un altro firmato mostrando una foto di Dainese e critica Luxuria che l’ha costretto, a suo dire, a lasciare il programma. Poi dice: «Vi sputtano a tutti. Questa è corruzione».

