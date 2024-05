Polonia: cinque scheletri, senza mani e piedi, sono stati trovati a casa del nazista Hermann Göring

Fra le rovine di una casa appartenuta un tempo al famigerato nazista Hermann Göring, sono stati ritrovati gli scheletri di cinque persone, privi di mani e piedi. La macabra scoperta è stata fatta da un team tedesco-polacco di ricercatori amatoriali, che stavano esplorando il sito, conosciuto come “tana del lupo”. Secondo il magazine Spiegel i resti umani sarebbero appartenuti a tre adulti, un adolescente e un neonato. «Si trattava probabilmente di una famiglia sepolta nel retro della casa di Göring», riporta la testata. Sulla vicenda indaga la procura polacca, che cerca di capire se i resti siano collegabili alle deportazioni di massa compiute dal nazista.

(in copertina Göring nel film propaganda Preludio alla guerra – 1942 della serie Why We Fight)

Leggi anche: