Bene Ermal Meta e Ariete, malissimo Capo Plaza, il lato giusto di Emma: le nostre recensioni delle uscite della settimana

Settimana intensa di uscite, Ermal Meta pubblica un album manifesto della sua musica, anche Capo Plaza. E infatti è un disastro. Ottimo il nuovo singolo di Gabbani, una gioia riabbracciare la Bandabardò, mentre Emma continua a mostrarci questo suo nuovo felice profilo e i The Kolors propongono un nuovo tormentone, benfatto e leggerissimo. Tutto bilanciato dall’ottima Ariete, di nuovo chiamata ad un racconto generazionale, e dagli I Hate My Village, la superband per chi si è stufato della superficialità del mercato discografico di casa nostra. Molto bene, come al solito, La Municipal e Nesli e, a sorpresa, anche il figlio d’arte LDA. Zona rap: bene Silent Bob con Jake La Furia, male Il Ghost con Side Baby. Fuori questo weekend anche i nuovi inediti dei ragazzi di Amici: se Holden e Lil Jolie risultano perlomeno sufficienti, una tragedia Sarah, Petit, Mida e Martina. Per bilanciare, molto interessanti i singoli di Enri in featuring con Chiara Galiazzo e Memento. Chicca della settimana: Post buio, album d’esordio di Kaze. A voi tutte le nostre recensioni.