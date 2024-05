Chiara Ferragni attrice nel film sui Maserati? Il produttore Iervolino: «Non confermo ma ha le qualità»

Chiara Ferragni sarà attrice nel film Maserati – A Racing Life? Il produttore della pellicola Andrea Iervolino, Ceo della casa di produzione Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (Ilbe), al Corriere della Sera non conferma ma nemmeno smentisce. «Se Chiara sarà nel film si saprà a breve. Comunque è in modo indiscusso la numero uno delle imprenditrici digitali e ci rappresenta in tutto il mondo». Di recente l’influencer è stata vista a Los Angeles. Il film racconta la storia di Alfieri, Ettore ed Ernesto, i tre fondatori del marchio Maserati. La Ilbe ha già prodotto opere su Lamborghini e Ferrari. Secondo Iervolino «Chiara ha tutte le caratteristiche per bissare nel cinema il successo che ha avuto come imprenditrice digitale. I brand che la scaricano sbagliano».

Il produttore vede in Ferragni «un volto di attrice internazionale. Non le mancano le qualità per diventarlo». Ma dice di non sapere se Ferragni sta studiando per diventare un’attrice. Però a lui farebbe piacere averla nel cast: «Essendo un produttore di film italiani internazionali, e quindi distribuiti in tutto in mondo, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto». Le parti drama e action verranno girate tra l’estate e l’autunno, probabilmente a Modena. E Ferragni? «Essendo un produttore di film italiani internazionali, e quindi distribuiti in tutto in mondo, credo che Chiara potrebbe aiutare la diffusione del prodotto». Quanto al ruolo, c’è poca scelta: «Nel nostro film c’è un solo ruolo femminile importante e se dovesse avere una parte sarebbe solo quella della protagonista, quindi non la moglie di uno dei fratelli Maserati».

