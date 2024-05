Ecco perché questo video non mostra la nipote dell’ayatollah Khamenei in visita a New York

Circola un video che mostrerebbe la presenza della nipote dell’ayatollah Khamenei – in alcuni casi di Khomeyni – durante un evento a New York, vestita con un abito contrario agli obblighi imposti sulle donne dal regime iraniano. La clip, di fatto, è datata e ripresa in un’altra città degli Stati Uniti ben distante da quella indicata nella narrazione fuorviante. Inoltre, non ci sono prove che la donna ripresa sia la nipote dell’ayatollah Khamenei o di Khomeyni.

Ecco uno dei primi post (11 maggio 2024) dove è stato condiviso il video con la narrazione fuorviante:

Khamenei’s granddaughter is in New York, wearing a dress. Protesters are calling her out:

“Look at what Khamenei’s granddaughter is wearing while our daughters are being killed because of the hijab in Iran”

Every mullah and their relatives are damn filthy hypocrites.