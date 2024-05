Internazionali d’Italia, Errani e Paolini in finale nel doppio femminile: il match point e l’abbraccio in campo – Il video

In poco più di un’ora di gioco le italiane Sara Errani e Jasmine Paolini hanno sconfitto le statunitensi Caroline Dolehide e Desirae Keawczyk nella semifinale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico di Roma. Con il risultato di 6-1, 6-2, hanno conquistato la finale nel doppio femminile vincendo con agilità entrambi i set. Più tardi in serata, dalle 19, si giocherà l’altra semifinale che vede contrapposte le tenniste cinesi Zheng Salsai e Wang Xinyu alla statunitense Coco Gauff che fa coppia con l’atleta neozelandese Erin Routliffe. «Bello giocare in Italia, è stato bellissimo e oggi c’era anche parecchia gente», ha detto soddisfatta Paolini al termine dell’incontro. E le ha fatto eco la collega: «Tutto perfetto, è stato molto bello. Oggi siamo riuscite a trovare la tattica per mettere in crisi le nostre avversarie, ci è andato tutto liscio ma loro non sono una coppia scarsa visto che hanno fatto tanti risultati quest’anno». Per Errani si tratta della seconda finale in doppio a Roma, a 12 anni di distanza dalla conquista del torneo insieme a Roberta Vinci contro le russe Makarova e Vesnina, mentre nel 2014 nel singolare giocò e perse in finale contro la campionessa statunitense Serena Williams.

