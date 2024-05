Morto un bambino di 5 anni azzannato da un cane di grossa taglia, la tragedia nel Vercellese

Intervenuti gli operatori del 118 di Alessandria, ma i soccorsi non sono bastati per salvare la vita al bambino

Un bambino di cinque anni è morto dopo essere stato azzannato da un cane di grossa taglia. La tragedia è avvenuto a Palazzolo Vercellese verso le 19.30 di oggi venerdì 17 maggio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118. Ma i soccorsi non sono bastati per salvare la vita al bambino.

Il caso nel Foggiano

Un altro caso simile era avvenuto lo scorso sabato a Serracapriola, nel Foggiano, dove una 15enne e una bambina di sette anni sono state aggredite da un pitbull. La vicenda è emersa solo oggi, dopo la conferma del sindaco Giuseppe D’Onofrio. Secondo le prime ricostruzioni, il cane era al guinzaglio con la sua padrona, ma quando si è liberato ha azzannato la ragazzina e la bambina. A salvarle la mamma, che aveva assistito alla scena dal balcone e si è precipitata in strada per soccorrere la figlia. La donna si è fratturata un piede e guarirà in 60 giorni. La bambina di sette anni ha riportato abrasioni su gambe e braccia. Secondo i medici guarirà in 20 giorni.

