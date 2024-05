La vita e gli amori di Cristiano Malgioglio: «Il primo bacio a una ragazza. Ora ho un fidanzato turco»

Crisitano Malgioglio, cantante, paroliere e volto tv, parla della sua vita e della sua carriera in un’intervista al Corriere della Sera. Cominciando da quando era un ragazzino particolare: «Una specie di Cher. Sempre stato avanti. Mi trasferii a Genova da mia sorella Francesca, compravo abiti coloratissimi, da donna, che mi facevo riadattare dalla sarta. Però i compagni di scuola mi adoravano. Non ho mai conosciuto l’omofobia, non so cosa sia, forse perché mi comporto in un certo modo, senza urtare la mentalità delle persone. Ma ho aperto molte porte». Il primo bacio invece l’ha dato «A una ragazza. Avevo 19 anni. Fece tutto lei. Tenni la bocca chiusa, con la lingua mi faceva schifo. Non provai niente, anzi mi fece senso».

La volta buona

C’erano anche ragazzi che gli facevano la corte «ma non provavo attrazione fisica per nessuno, ero come asessuato. Soffrivo di acne, mi vergognavo a uscire, restavo a casa ad ascoltare Gino Paoli». Poi è arrivata la volta buona: «A 21. Con Alejandro, marinaio portoghese di 25. Un colpo di fulmine, ero innamorato folle, durò un paio d’anni. Mi insegnò a baciare. Ho scoperto che mi piace. Basta che uno abbia la bocca fresca e non abbia mangiato l’aglio». Ai suoi genitori però non ha mai fatto conoscere nessuno: «Io non dicevo e loro non chiedevano. Studiavo, avevo sani principi. Li amavo tanto. Quando mamma è mancata le ho scritto una lunga lettera e gliel’ho messa dalla parte del cuore. Per quattro anni non sono riuscito a comporre una canzone». Ha avuto anche altri amori: «Mi stanco facile, non sopporto la gelosia, la pesantezza. Vivo meglio le relazioni a distanza. In Brasile quando lavoravo con Roberto Carlos, il dio della musica, conobbi Wando, un bel chitarrista. Però non ho mai dormito a letto con un uomo in vita mia».

Berlusconi

Dice che nei suoi testi «c’è sensualità, erotismo, mai volgarità. Me lo disse anche Berlusconi: “Lei è tutto meno che volgare”. L’importante è finire è una grande storia d’amore, qualcuno ci ha visto un significato che non c’è. Pure mamma si scandalizzò: “Che schifezza hai scritto?”». Adesso ha un fidanzato turco: «L’ho incontrato nel 2020 al Gran Bazar di Istanbul. Lui passa e mi guarda. Penso: “Ammazza che bono”. L’ho rivisto per caso dopo una settimana alla fiera dei fiori. Si è fermato, abbiamo parlato. Il giorno dopo mi ha mandato un mazzo di tulipani bianchi in hotel. Mi sono detto: “E che me lo faccio scappare?”». Ha 39 anni: «E che me ne faccio di uno della mia età? Non è troppo giovane, non vuole andare in discoteca. Ma poi l’amore non è solo sotto le lenzuola. C’è pure quello, certo. Però è anche una carezza. Sono un bambino che non è riuscito a crescere, ho bisogno di tenerezza. Con lui mi sento coccolato, felice anche solo di due braccia che mi stringono».

