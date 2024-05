Novara, sfreccia in autostrada a 255 km orari: 845 euro di multa e patente ritirata

Sfrecciava a 255 kilometri orari sul tratto autostradale A26 Voltri/Sempione, nel territorio del Comune di Sillavengo (Novara): quasi il doppio del limite consentito sul tratto, fissato a 130 km/h. Per questo è intervenuta una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Novara – Sottosezione di Romagnano Sesia, impegnata in attività di controllo della velocità con apparecchiatura Trucam. Mentre erano in corso gli accertamenti, gli operatori in servizio hanno visto sfrecciare la vettura: al termine dei controlli, il conducente si è visto arrivare una multa di 845 euro, e ritirare la sua patente di guida, che adesso potrà essere sospesa per un periodo che va da 6 mesi a un anno. Gli viene contestata l’infrazione relativa al superamento dei limiti di velocità. Episodi di questo tipo, spesso causa di incidenti stradali, sembrano un fenomeno diffuso in maniera preoccupante nella zona. Secondo quanto riportato in una nota diramata dalla Polizia di Stato, nei primi quattro mesi dell’anno, la Sezione Polizia Stradale di Novara ha rilevato complessivamente 1648 violazioni collegate all’eccesso di velocità, che costituisce uno dei fattori più ricorrenti nella causazione di sinistri stradali.

