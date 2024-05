La Rai cancella la partecipazione di Fedez al nuovo programma di Cattelan. Perché? «Motivi di salute»

Fedez non parteciperà alla prima puntata di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan al debutto lunedì sera su Rai 2. Lo ha fatto sapere nel pomeriggio la Rai con una secca nota, in cui si attribuisce il forfait dell’artista a “ragioni di salute”. «Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio di Da vicino nessuno è normale, il nuovo programma di Alessandro Cattelan in onda da lunedì 20 maggio su Rai 2», fa sapere l’ufficio stampa Rai. Nei giorni scorsi si era già sparsa la voce di un possibile stop della Rai alla partecipazione di Fedez, ma per ragioni di ben altro ordine: gli imbarazzi che avrebbe creato alla tv pubblica l’intervista in prima serata al rapper indagato per rissa, lesioni e percosse in concorso per il pestaggio del personal trainer Christian Iovino, avvenuto secondo le ricostruzioni nella notte tra il 22 e il 23 aprile dopo una lite in discoteca tra i due. Giovedì l’indiscrezione del possibile forfait più o meno “imposto” dalla Rai di Fedez era stata smentita. Oggi, a 48 ore dalla partenza del programma, l’esclusione dell’artista è ufficiale, attribuita dalla Rai a «ragioni di salute». Si attende ora di capire se da Fedez o da ambienti a lui vicini la ricostruzione sarà confermata o meno.

Il “people show” sulla salute mentale e gli ospiti previsti

L’invito a Fedez a partecipare alla puntata inaugurale del programma di Cattelan era legato in particolare al suo impegno sulla salute mentale. «Da vicino nessuno è normale» è infatti un omaggio a una celebre frase di Franco Basaglia, padre della legge del 1978 che determinò la chiusura dei manicomi. Nel corso del people show, Cattelan ospiterà vari personaggi famosi che, attraverso monologhi ed esperimenti sociali, racconteranno le loro paure e le loro piccole e grandi idiosincrasie. Se sarà confermato il forfait di Fedez, lunedì sera nella prima puntata ci saranno col conduttore altri ospiti di ambito sia musicale che sportivo: The Kolors, Tananai, Federica Pellegrini, Antonio Cassano, Nicola Ventola e Lele Adani. Seguiranno poi altre due puntate nei lunedì successivi del 27 maggio e del 3 giugno, sempre alle 21.20 su Rai2. Ad accompagnare Cattelan nel programma la musica degli Street Clerks e 4 ospiti che comporranno il cast fisso: Samuele Colajanni, Francesco Fanucchi, Giorgia Fumo e Matto Varini.

