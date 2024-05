Udine, rissa tra giovanissimi, spunta un coltello: tre feriti. Un minorenne in prognosi riservata

Un minorenne è stato accoltellato nel tardo pomeriggio a Udine a seguito di una rissa tra giovanissimi. Il ragazzino è ora ricoverato in ospedale, in codice rosso e in prognosi riservata. L’aggressore sarebbe un altro minorenne, sulle cui tracce sono ora gli agenti della Squadra Volante e Mobile della Questura. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle 17.45 di sabato 18 maggio si sarebbe scatenata una rissa tra una mezza dozzina di ragazzi, tutti minori stranieri. A un certo punto l’alterco – consumatosi in due momenti e luoghi diversi, seppur ravvicinati – sarebbe degenerato. Uno dei protagonisti avrebbe allora estratto un coltello e colpito all’addome un altro minorenne. Anche un altro ragazzo è stato colpito da alcuni fendenti ed è stato portato in Pronto soccorso in codice giallo, mentre un terzo avrebbe riportato solo ferite superficiali.

