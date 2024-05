Addio a Franchino, icona delle discoteche: il dj 71enne è morto dopo un ricovero in ospedale

Lutto nel mondo della musica: è morto Francesco Principato, noto al grande pubblico con il nome di «Franchino», storico dj e vocalist di fama internazionale. Aveva 71 anni, e secondo quanto annunciato in un post dai suoi amici e familiari il decesso sarebbero avvenuto dopo alcune settimane di ricovero in ospedale. I funerali si terranno in forma strettamente privata. «Sei stato una persona speciale per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerti – si legge nel messaggio condiviso su Instagram – e hai illuminato le nostre vite con il tuo sorriso, la tua forza e il tuo coraggio».

Una vita dedicata alla musica

Franchino era originario della Sicilia, ma la sua carriera era decollata in Toscana, dove si era trasferito all’età di 18 anni e – dopo un breve apprendistato come parrucchiere – aveva intrapreso la sua carriera da vocalist. Un percorso artistico che inizia negli anni Ottanta, tra le discoteche e le feste notturne, dalla Riviera Romagnola a Ibiza. La chiave del suo successo è collegata a un’intuizione: sovrapporre la sua voce ai beat delle selezioni house e techno. Prolifico anche il legame artistico con il dj Ricky Le Roy: insieme, hanno segnato la storia del genere in Italia.

Foto copertina: @franchino_officialpage su Instagram

