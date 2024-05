Attacco hacker alla Porta di Brandeburgo? Il video con la bandiera della vittoria sovietica è alterato

La Porta di Brandeburgo si tinge di rosso in occasione della festa della Liberazione della Germania, per ricordare il contributo dell’armata sovietica nella sconfitta del nazismo? Sarebbe questo l’effetto di un presunto attacco sferrato da hacker filorussi al sistema di proiezione del monumento tedesco. Tuttavia, il video della scena che viene condiviso in queste ore sui social è alterato.

Per chi ha fretta:

Circola un video che mostrerebbe la bandiera rossa della vittoria sovietica proiettata da hacker filorussi sulla Porta di Brandeburgo a Berlino, in occasione della Festa della Liberazione della Germania, l’8 maggio 2024.

Il video è stato alterato.

Lo confermano la polizia tedesca è gli errori grafici che si notano ispezionandolo.

Analisi

Vediamo uno screenshot di uno dei post oggetto di verifica (altri qui, qui e qui). Nella descrizione si legge:

Ieri sera gli hacker hanno violato la proiezione della Porta di Brandeburgo a Berlino e hanno installato lo striscione della vittoria sovietica

Non è raro che la porta di Brandeburgo venga illuminata proiettandovi immagini e simboli attinenti alla commemorazione celebrata. In questo caso, si sostiene che la bandiera sovietica sia apparsa sul monumento a causa di un attacco hacker filorusso di che sarebbe stato sferrato da in occasione del giorno della Liberazione della Germania, l’8 maggio 2024. Nel 2020, ad esempio, per il 74esimo anniversario della liberazione sulla Porta era stata proiettata una grafica commemorativa, come si vede nell’immagine pubblicata l’anno successivo dal New York Times.

Tuttavia, il video che mostra il presunto attacco hacker è alterato, e l’8 maggio 2024 nessuna bandiera sovietica è stata proiettata sulla porta di Brandeburgo. A confermarlo è la polizia tedesca ai colleghi di Correctiv. Le forze dell’ordine berlinesi erano già in allerta, poiché, come da loro spiegato, nel giorno della Liberazione è vietato esporre simboli connessi alla Russia. Come dichiarato dalla portavoce della polizia della capitale tedesca: «Dopo aver valutato tutti i riscontri a disposizione della polizia di Berlino, i video e le foto che circolano sui social media della presunta proiezione alla Porta di Brandeburgo sono falsi ottici/grafici».

Gli errori nella proiezione

Ad ulteriore riprova del fatto che la proiezione è un falso, si può constatare come il soffitto della Porta sia stato illuminato dalla bandiera sovietica in maniera innaturale. La posizione del proiettore, infatti, normalmente non consente di illuminare la parte orizzontale del monumento. Come evidenziato anche dai colleghi di Delfi, lo si nota chiaramente confrontando l’immagine manipolata con quella pubblicata dal New York Times e altre simili, come quella che mostra la proiezione della bandiera dell’Ucraina il 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione del Paese da parte della Russia.

Conclusioni

Circola un video che mostrerebbe la bandiera rossa della vittoria sovietica proiettata da hacker filorussi sulla Porta di Brandeburgo a Berlino, in occasione della Festa della Liberazione della Germania, l’8 maggio 2024. Il video è stato alterato. Lo confermano la polizia tedesca è gli errori grafici che si notano ispezionandolo.

