Spari contro la casa dell’amica della figlia per vendicare un presunto tradimento: due arresti per tentato omicidio

Un uomo di 39 anni è stato arrestato per tentato omicidio insieme al presunto complice di 30 anni con il quale, nel settembre 2022, organizzò una spedizione sotto casa di una ragazzina di 14 anni, “colpevole” secondo gli indagati di aver tradito la figlia 13enne dell’uomo. I due, secondo gli investigatori, raggiunsero l’abitazione della coetanea a Noicattaro – nel Barese – e, dopo aver tentato di affrontare la famiglia, spararono due colpi di pistola. «Mi sono affacciata per vedere chi bussava», ha raccontato la compagna della madre della ragazzina, «ho visto un uomo che alzava la mano destra, ho notato che aveva in mano una pistola, mi sono tirata indietro» e così si è salvata la vita. In quel momento in casa c’erano le due donne, la 14enne con la sorella di 12 anni e il fratellino di 6, nessuno dei quali ferito. Grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, alle testimonianze di alcuni collaboratori di giustizia e alle chat delle due minorenni, i carabinieri di Triggiano sono risaliti ai due uomini che sono stati arrestati e portati in carcere per tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, e porto illegale d’arma da fuoco.

