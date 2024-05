Hailie, la figlia di Eminem, si è sposata. Le foto e il ballo con il padre al centro della pista

Si è sposata la figlia di Eminem. Hailie è la protagonista di metà dei successi globali di Eminem. Una figlia che si è cresciuto quasi da solo, da separato con la moglie Kim, con cui ha avuto un divorzio non facile. Le canzoni che il rapper ha dedicato a sua figlia sono: When I’m Gone, Mockingbird, Hailie’s Song e My Dad’s Gone Crazy, dove lei canta con il padre.

«Questa settimana sono diventata una donna sposata! Non avremmo potuto chiedere una festa migliore per il nostro fine settimana. Sono state versate tante lacrime di felicità, abbiamo riso tanto e si è percepito tanto amore. Evan e io siamo così grati per tutti i parenti e gli amici che sono venuti a sostenerci e a far parte di questo nuovo capitolo della nostra vita di marito e moglie», ha scritto la ragazza sui social.

Eminem e Kim: le canzoni della discordia e il doppio divorzio

Nelle canzoni Kim (The Marshall Mathers LP, 2000) e in ’97 Bonnie & Clyde Mathers dichiarava di aver ucciso la moglie e di averne gettato il cadavere in un lago. Il 7 luglio 2000, dopo aver visto il marito cantare dal vivo la canzone “Kim”, Kim stessa tentò di suicidarsi nella sua casa di Clinton Township (Michigan), tagliandosi le vene dei polsi (Mathers lo racconta anche dal punto di vista della figlia in When I’m Gone). Ciò indusse Marshall a iniziare le procedure per il divorzio, procedure ostacolate spesso dalla moglie Kim, con un’azione legale per sottrargli la custodia di Hailie, e per ottenere 10 milioni di dollari di danni per diffamazione. La diatriba si risolse con Kim che avrebbe avuto la custodia della figlia e le visite concesse a Eminem. Passa poco tempo la coppia si ritrova salvo poi separarsi di nuovo. Kim Mathers avvia nel marzo 2001 la procedura di divorzio, che si conclude nell’ottobre di quell’anno. Stavolta con la custodia condivisa della figlia. Figlia che adesso ha fatto il grande passo.

