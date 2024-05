Perché questo libro spagnolo non è rivolto ai bambini e non promuove la pedofilia attraverso i fondi UE

Circolano alcune immagini di un libro dal titolo «El niño Jesus no odia a los mariquitas». Tradotto sui social come «Gesù bambino non odia i gay», il libro contiene diverse immagini erotiche. Secondo le narrazioni diffuse online, scatenate da una descrizione dell’opera presente su Amazon, il libro sarebbe dedicato ai bambini dai 6 anni e promuoverebbe la pedofilia. Secondo molti utenti, tale opera sarebbe collegata alla fantomatica intenzione dell’Unione Europea per indottrinare i nostri figli. Considerate le smentite, e le fonti riscontrate, il libro risulta essere un’opera satirica rivolta a un pubblico adulto.

Per chi ha fretta

Il libro è stato contestato a seguito della pubblicazione su Amazon, nel mese di maggio 2024, dove veniva riportata la dicitura «A partire dai 6 anni» e dunque rivolto ai bambini.

La pubblicazione su Amazon è stata rimossa il 14 maggio.

L’editore ha specificato che il libro satirico è stato realizzato per un pubblico adulto, come dimostra la descrizione del prodotto diffusa sia sul sito che nei documenti di presentazione.

Il libro, pubblicato il 17 aprile, è stato presentato al Barcellona Comic e annunciato attraverso un documento del 18 aprile dove veniva indicata chiaramente la destinazione: pubblico adulto.

Il libro satirico spiega come sia stupida l’omofobia e cerca di far comprendere agli adulti che nessuna comunità LGBT vuole trasformare in omosessuali i propri figli come se fossero dei vampiri.

Uno dei disegni è stato usato per affermare che l’opera sostenga la pedofilia, raffigurando un presunto bambino durante un atto sessuale con un adulto. In realtà, il personaggio ha i baffi.

La casa editrice ha ricevuto dei fondi dalle autorità spagnole provenienti dall’Unione Europea, ma questa non promuove in alcun modo pornografia per i minori e reati come la pedofilia.

Analisi

Le immagini del libro vengono condivise con descrizioni come la seguente:

QUESTO È CIÒ CHE VUOLE L’EUROPA X I NOSTRI FIGLI! Spagna, libro per bambini desta scandalo Pubblicato da Fandogamia ed illustrato da Julio Serrano, il libro per bambini “Gesù bambino non odia i gay” (anche se il termine in spagnolo “mariquitas” è di solito usato con un’accezione più offensiva) mostra immagini esplicite di atti sessuali tra suore, tra persone dello stesso sesso e, rievocando la storia coloniale del paese, tra conquistadores ed indios sudamericani. In uno degli esercizi destinati ai bambini ( dai 6 anni in su) si deve trovare, come in un labirinto, quale pene andrà ad infilarsi lì dove non batte il sole. Ma già dalla copertina “El niño Jesus no odia a los mariquitas” non promette bene: è raffigurato un Gesù crocifisso allegramente con in mano bandiere arcobaleno.

Secondo alcuni utenti social, il libro conterrebbe «immagini di pedofilia di adulti che penetrano un bambino con il ciuccio».

Il libro

La pubblicazione del libro risale al 17 aprile 2024. Intitolato «El niño Jesús no odia a los mariquitas», riporta la parola «mariquitas» utilizzata nel gergo spagnolo per indicare gli omosessuali. Originariamente usata in senso dispregiativo, è stata poi utilizzata dalla comunità LGBT per disarmare gli omofobi che lo usano come insulto.

Si tratta di un’opera satirica del fumettista spagnolo Julio A. Serrano, in arte “Don Julio”, autore di un altro libro simile contro il fascismo e il nazismo pubblicato nel 2023:

Nel post Instagram del 18 aprile 2024, l’autore risponde a un utente il motivo di tali “disegni infantili” nel libro contestato:

Utente: «Ma se il libro è per adulti, perché usi quel formato e quella ortografia?» Don Julio: «Perché l’omofobia e il fascismo sono concetti che nel 21° secolo non dovrebbero avere posto nella nostra società. Per questo abbiamo realizzato un quaderno che imita i quaderni dei bambini, per vedere se i rimasti indietro lo scoprono una volta per tutte. E perché è più divertente, ovviamente.»

Come è nata la contestazione

La contestazione del libro è iniziata intorno ai primi giorni di maggio 2024. I critici evidenziando la seguente descrizione del prodotto presente su Amazon: «A PARTIR DE 6 AÑOS», ossia a partire da 6 anni.

Come evidenziato dai colleghi spagnoli di Maldito Bulo, il libro non risulta più disponibile su Amazon dal 14 maggio 2024.

I chiarimenti della casa editrice

Il redattore della casa editrice Fandogamia, Pedro F. Medina, ha pubblicato una serie di tweet dove riporta la propria versione dei fatti, affermando che la descrizione «A partire dai 6 anni» non sarebbe opera della casa editrice.

A sostegno della sua versione, Pedro pubblica lo screenshot della descrizione inviata in origine, dove non risulta alcun riferimento all’età indicata su Amazon.

In un ulteriore tweet, Pedro riporta la descrizione presente nei documenti della distribuzione del libro dove si legge un chiaro riferimento: «In questo libro per adulti» («En este libro para adultos»).

La bufala del disegno pro pedofilia

Un’ulteriore contestazione alle critiche da parte di Pedro riguarda uno dei disegni presenti nel libro, dove gli utenti online sostengono (convincendo anche Elon Musk) che faccia riferimento al sostegno della pedofilia.

Quello che viene spacciato per un minorenne violato da un maggiorenne, è in realtà un maggiorenne in quanto risultano disegnati dei baffi. Non è presente alcun ciuccio, come sostenuto da alcuni utenti online, ma una bocca aperta sotto i baffi.

La presentazione al Comic Barcellona

Il libro è stato presentato durante il recente Barcelona Comic, la fiera annuale di autori, editori e lettori di fumetti, gestita da FICOMIC. L’edizione di quest’anno si è tenuta il 4-5-6 maggio.

Su Scribd risulta pubblicato l’elenco dei nuovi libri e fumetti pubblicati dalla casa editrice Fandogamia. La data del caricamento del file risulta essere il 18 aprile 2024, il giorno dopo la pubblicazione ufficiale del libro contestato.

Sfogliando il file PDF, arriviamo alla pagina relativa al libro contestato dove si legge chiaramente che l’opera è rivolta a un pubblico adulto: «En este libro para adultos encontrarásmuchas actividades para aprendermientras te diviertes».

Su Scridb è possibile aggiornare i documenti pubblicando una revisione. Per verificare se il documento sia stato revisionato, lo abbiamo scaricato al fine di leggerne i metadati.

Il documento risulta creato e modificato il 18 aprile 2024, pertanto la dicitura che indica il libro per un pubblico adulto era presente e presentato al pubblico in tal senso fin dai primi giorni dell’uscita.

La descrizione “libro per adulti” era già presente nel sito della stessa casa editrice, ben prima dello scoppio delle polemiche, come dimostrato dal seguente salvataggio su Web.Archive del 26 aprile 2024:

I contenuti chiaramente rivolti agli adulti

Sui social, diversi acquirenti stanno condividendo alcune pagine del libro al fine di far comprendere che l’opera sia realmente rivolta a un pubblico adulto. Nell’esempio sotto riportato, il fumetto si rivolge a chi ha dei figli: «Non entreranno a casa tua per profanarti bullarengue, né verranno a trasformare i tuoi figli in omosessuali come se fossero vampiri».

Perché viene tirata in ballo l’Europa

Nel sito della casa editrice Fandogamia viene indicato in chiaro il finanziamento ricevuto attraverso i fondi UE Next Generation. Come indicato nella pagina dedicata, l’importo totale – pari a 69.900 euro – è stato assegnato attraverso il Dipartimento dell’Educazione, Cultura e Sport della Generalitat Valenciana, secondo il Piano di Ripresa, Trasformazione e Resilienza delle Industrie Culturali del Governo spagnolo. Il finanziamento è stato fornito per programmi di formazione, processi di digitalizzazione e “accelerazione culturale” negli anni 2023-2026.

Secondo quanto riportato nel sito ufficiale Next-generation-eu.europa.eu, il fondo istituito per sostenere gli stati membri colpiti dalla pandemia Covid-19, vengono promossi i contenuti volti a combattere il razzismo e la xenofobia, promuovere l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile, così come proteggere i diritti della comunità LGBTQI+.

Il libro, essendo rivolto agli adulti e in chiave satirica, rispetterebbe tali indicazioni. In ogni caso, il fondo non sostiene in alcun caso le attività illecite come quelle della pedofilia.

Conclusioni

Il libro spagnolo non è un’opera rivolta ai bambini, ma a un pubblico adulto. I dati reperibili online dimostrano che si tratta di un’opera satirica destinata a un pubblico adulto, al fine di dimostrare quanto sia stupida l’omofobia. In nessun caso l’Unione Europea promuove contenuti pornografici di tale genere ai minori e non promuove in alcun modo reati come quello della pedofilia. La casa editrice si ritrova a dover affrontare una serie di attacchi a causa della descrizione errata diffusa via Amazon.

