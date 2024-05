J-Ax e la battuta al veleno contro Fedez? «Non rispetto chi continua con la vita spericolata dopo aver fatto un figlio»

Il loro amore appena ritrovato potrebbe essere già finito: dopo un burrascoso allontanamento, J-Ax e Fedez si erano riappacificati tra squilli di trombe. Ma adesso un commento di Alessandro Aleotti (così si chiama realmente il rapper degli Articolo 31) potrebbe di nuovo provocare maretta nel rapporto con il suscettibile amico. Sembra in effetti una frecciatina in piena regola, quella lanciata nel corso della sua ultima intervista a Radio Deejay, in cui ha dichiarato: «Io sono per la vita spericolata di un artista finché l’artista è da solo e non mette in mezzo altre persone. Io dal momento che ho messo in mezzo alla mia vita altre persone, anche Jad, poi una famiglia, un partner e soprattutto un figlio – non ho rispetto per chi continua con la vita spericolata dopo aver messo al mondo un bambino». E ancora: «Non ho scusanti, non mi interessa se sei una persona incompleta o se hai la depressione. Quando è il momento di assumersi le responsabilità da uomo e da padre, se non lo fai io non ti rispetto». Difficile non leggere in queste parole un riferimento a Fedez, negli ultimi giorni nel mirino perché coinvolto nel pestaggio di Cristiano Iovino. Il personal trainer è stato aggredito nella notte tra domenica 21 aprile e lunedì 22. E secondo la procura, tra i partecipanti a quella che ha tutta l’aria di essere stata una spedizione punitiva, c’era anche Fedez.

