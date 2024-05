Bloccato l’emendamento depositato da Boschi al ddl sulla cybersicurezza: il caso del «cognato» Berruti

Alt di Palazzo Chigi all’emendamento al disegno di legge cybersicurezza depositato da Maria Elena Boschi nelle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. La norma prevedeva che il personale dell’Agenzia con un passato nelle forze armate e di polizia potesse «rientrare nel ruolo dell’amministrazione di originaria provenienza» e avere la possibilità di progredire in carriera anche per il periodo «fuori ruolo». Dopo essere stato approvato all’unanimità, però, l’emendamento ha subìto un brusco dietrofront. E questo perché più di qualcuno lo ha visto come il tentativo da parte di Boschi di agevolare il fratello del suo compagno, Giulio Berruti. Gian Luca Berruti è infatti colonnello della Gdf. E dirige anche il Nucleo di progetto del Servizio Autorità e Sanzioni all’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

I vantaggi

Gian Luca Berruti rientra infatti tra quelli che, con il via libera all’emendamento, avrebbero potuto essere agevolato rispetto ai dipendenti della Finanza. Da un punto di vista economico, essenzialmente: l’Agenzia paga meglio delle altre forze armate, persino dei servizi. E questo, come riporta il Corriere, non è piaciuto a chi guadagna meno e ritiene di lavorare di più e a fronte di rischi maggiori. Fino ad arrivare al blocco dell’emendamento, determinato dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai Servizi, Alfredo Mantovano. La capogruppo di Italia Viva in Senato non l’ha presa bene. «Trovo che questo sia un modo di fare sbagliato, scorretto, che limita e in qualche modo anche mortifica il lavoro parlamentare», ha lamentato. Aggiungendo: «Credo che questi episodi poi portino ovviamente anche le opposizioni a non poter fare affidamento sul lavoro che viene fatto in Commissione».

Leggi anche: